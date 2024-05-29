Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 29 мая 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении складов топлива и безэкипажных катеров ВСУ

МО: поражены склады топлива и безэкипажных катеров ВСУ, а также цех сборки БПЛА
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским складам топлива и безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Цели были поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где именно находились объекты противника, в министерстве не уточнили.

Российские военные также ударили по авиационной технике и цеху сборки беспилотников в зоне боевых действий. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы ВСУ в 118-ти районах проведения спецоперации.

До этого о поражении склада с безэкипажными катерами ВСУ Минобороны сообщало 16 мая. Удар по нему был нанесен дальнобойным оружием.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      В Европе предостерегли западные страны от участия в украинском конфликте

      Сравнение евреев с термитами вызвало антисемитский скандал в США

      Российский суд вынес приговор мужчине за финансирование террористов

      Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа

      В России высказались о двузначной ключевой ставке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше