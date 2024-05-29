Минобороны заявило об уничтожении складов топлива и безэкипажных катеров ВСУ

МО: поражены склады топлива и безэкипажных катеров ВСУ, а также цех сборки БПЛА

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским складам топлива и безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Цели были поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где именно находились объекты противника, в министерстве не уточнили.

Российские военные также ударили по авиационной технике и цеху сборки беспилотников в зоне боевых действий. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы ВСУ в 118-ти районах проведения спецоперации.

До этого о поражении склада с безэкипажными катерами ВСУ Минобороны сообщало 16 мая. Удар по нему был нанесен дальнобойным оружием.