Минюст Украины допустил призыв осужденных женщин

Глава Минюста Украины Малюська допустил призыв осужденных женщин в ВСУ

Женщины-заключенные могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр юстиции республики Денис Малюська эфире телеканала «Рада».

Малюська ответил на вопрос о возможности призыва осужденных женщин в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что в законодательстве нет подобных ограничений. Министр также добавил, что женщин-заключенных на Украине немного, так как они реже совершают преступления.

«Теоретически мы допускаем такую возможность», — заявил глава украинского Минюста. Он также добавил, что в настоящий момент военно-врачебную комиссию прошли три тысячи заключенных, на фронт отправлено 650 человек.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая пригрозила желающим служить в ВСУ осужденным дополнительным сроком в случае дезертирства.