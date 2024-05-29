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18:27, 29 мая 2024Бывший СССР

Минюст Украины допустил призыв осужденных женщин

Глава Минюста Украины Малюська допустил призыв осужденных женщин в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Женщины-заключенные могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр юстиции республики Денис Малюська эфире телеканала «Рада».

Малюська ответил на вопрос о возможности призыва осужденных женщин в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что в законодательстве нет подобных ограничений. Министр также добавил, что женщин-заключенных на Украине немного, так как они реже совершают преступления.

«Теоретически мы допускаем такую возможность», — заявил глава украинского Минюста. Он также добавил, что в настоящий момент военно-врачебную комиссию прошли три тысячи заключенных, на фронт отправлено 650 человек.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая пригрозила желающим служить в ВСУ осужденным дополнительным сроком в случае дезертирства.

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      Юрий Леонов
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