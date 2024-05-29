Момент столкновения россиянина с обезглавившим его тросом попал на видео

Под Уфой мужчина на плывущем гидроцикле задел головой трос и попал на видео

Под Уфой мужчина задел головой головой трос во время езды на гидроцикле по реке, вылетел из него и попал на видео. Соответствующий ролик с моментом обезглавливания опубликовал Telegram-канал ufa1.ru.

Все произошло на реке Дема в населенном пункте Юматово в Уфимском районе. Трое россиян захотели покататься на гидроциклах. Мужчина 1969 года рождения, который шел первым, не заметил натянутый между берегами трос и на скорости зацепил его головой, после чего вылетел из транспортного средства.

Пострадавшего спасти не удалось, его тело извлекли из воды прибывшие спасатели. На данный момент республиканское МЧС выясняет обстоятельства произошедшего, а также законно ли установлена тросовая переправа на реке.

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