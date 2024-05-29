В Подмосковье подросток на электросамокате протаранил коляску с младенцем

В Одинцово подросток на электросамокате въехал в коляску с младенцем

В подмосковном Одинцово подросток на электросамокате протаранил коляску с четырехмесячным младенцем. Об этом пишет «МК».

По информации издания, 29 мая мать с тремя детьми в возрасте четырех месяцев, двух и девяти лет, а также их 47-летней бабушкой шли по улице Молодежной, когда в 30 метрах от пешеходного перехода к ним на скорости начали приближаться двое подростков на электросамокатах. Один из них успел свернуть и проехал мимо, а второй не успел затормозить и въехал в коляску. В результате младенец ударился головой о рукоятку и едва не упал на асфальт — внучку успела поймать бабушка. Сам подросток извинился и уехал с места происшествия.

Как пишет портал, прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила мать с девочкой в больницу, где у младенца выявили несколько гематом на щеках. Мальчика, въехавшего в коляску, уже разыскали полицейские. Сейчас с ним проводят разъяснительную беседу.

С наступлением весны в России вновь начали фиксировать происшествия с участием водителей электросамокатов, Так, в Санкт-Петербурге электросамокатчик сбил 88-летнюю блокадницу. В результате пожилая женщина упала на асфальт. В больнице у нее выявили ушибы и ссадины.

Кроме того, в апреле россиянин на электросамокате наехал на 11-летнего петербургского школьника. Врачи зафиксировали у ребенка разрыв селезенки.

В мае АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратился в МВД с просьбой установить для электросамокатов «лежачие полицейские». В документе на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова приводится статистика, согласно которой за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, что в три раза больше, чем за этот же период прошлого года.