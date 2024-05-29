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15:12, 29 мая 2024Экономика

Москвич сделал ремонт и вызвал гнев соседей

Владелец квартиры в центре Москвы переместил ванную и вызвал гнев соседей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Владелец квартиры в центре Москвы сделал ремонт и вызвал гнев соседей. На незаконную перепланировку жильцы дома пожаловались в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о здании на улице Чаянова в Тверском районе столицы. По словам соседа, собственник одной из квартир переместил расположение мокрых зон в жилище — в том числе переместил ванную комнату. Попасть в квартиру специалистам удалось только через судебных приставов по решению Савеловского районного суда.

«Как выяснилось, хозяин трехкомнатной квартиры самовольно демонтировал перегородки, изменил расположение ванной и кухни, демонтировав газовую плиту и мойку, установил новое сантехническое оборудование», — рассказали в Мосжилинспекции.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в исходный вид. Выполнил мужчина требования или нет, в ведомстве не уточнили.

Ранее житель района Филевский Парк на Рублевском шоссе построил бассейн в своей двухуровневой квартире. Такой ремонт разозлил соседей, которым не понравилось, что на месте одного из лестничных проемов в межэтажном перекрытии обустроена чаша бассейна.

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      Нина Ташевская
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