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17:31, 29 мая 2024Культура

Мать Бейонсе рассказала о травле артистки в детстве

Мать Бейонсе заявила, что артистку травили в детстве из-за застенчивости

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Мать американской певицы Бейонсе Тина Ноулз рассказала о том, что артистка подвергалась травле в детстве. Ее цитирует Page Six.

«Она была очень застенчивой, и над ней немного издевались», — сказала Ноулз. При этом она отметила, что юная артистка вступалась за других, несмотря на то, что не могла постоять за себя. По словам матери исполнительницы, она очень гордилась своей дочерью в такие моменты.

Ранее стало известно, что билеты на концерт Бейонсе оказались в финансовом отчете вице-президента США Камалы Харрис.

В августе 2023 года Харрис и ее муж Дуг Эмхофф отправились на концерт Бейонсе в рамках тура Renaissance World Tour в Ландовере, штате Мэриленд. Согласно раскрытой информации из отчета, стоимость билетов составила 1655,92 доллара.

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      Варвара Кошечкина
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