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17:51, 16 мая 2024Мир

Белый дом включил Бейонсе в ежегодный финансовый отчет

Axios: билеты на концерт Бейонсе оказались в финансовом отчете Белого дома

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Билеты на концерт американской певицы Бейонсе оказались в финансовом отчете вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает портал Axios.

«Билеты на концерт певицы были перечислены в ежегодном отчете вице-президента о раскрытии финансовой информации. Ни Харрис, ни президент США Джо Байден не сообщили о каких-либо конфликтах интересов», — передает портал.

В августе 2023 года Харрис и ее муж Дуг Эмхофф отправились на концерт Бейонсе в рамках тура «Renaissance World Tour» в Ландовере, штате Мэриленд. Согласно раскрытию информации из отчета, стоимость билетов составила 1655,92 доллара.

29 апреля Харрис похвалила новый альбом певицы «Cowboy Carter». Она заявила, что исполнительница «переопределила жанр и вернула черные корни кантри-музыке США».

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      Дарья Устьянцева
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