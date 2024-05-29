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10:59, 29 мая 2024Силовые структуры

Мужчину выдворили из России за сбор сведений о российских военных для Украины

Жителя Мелитополя выдворили из РФ на 20 лет за сбор сведений в пользу Украины

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителя Мелитополя, собиравшего сведения о российских военных в пользу Украины, выдворили за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Запорожской области.

Ему также запретили въезжать в страну в течение ближайших 20 лет.

По данным ведомства, мужчина по идеологическим мотивам пытался собирать и передавать информацию о расположении военной техники и военнослужащих Вооруженных сил России на территории региона. Кроме того, он распространял сведения, оправдывающие противоправную деятельность украинских националистических формирований, в социальных сетях.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Херсонской области по подозрению в государственной измене.

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      Олеся Мицкевич
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