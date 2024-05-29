Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 29 мая 2024Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили самые странные прозвища гениталий

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Мужчины и женщины, которым доводилось слышать от других необычные названия половых органов, поделились своим опытом. Самые странные прозвища гениталий пользователи сети обсудили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие комментаторы удивились, что женщины и некоторые мужчины называют пенис женскими именами.

Мой бойфренд говорит о своем пенисе: «Она сегодня устала, ее надо помыть»

cuirboпользовательница Reddit

Я встречался с девушкой, которая называла мой пенис «Миссис Фру-Фру»

mrgoodnight2пользователь Reddit

У многих пользователей никогда не было прозвища для гениталий, и они выдумывали его на ходу, если хотели показаться интересными партнеру.

Девушка как-то спросила меня, давал ли я имя своему члену. Я назвал первое пришедшее в голову... Юэн Макгрегор

AreTheyOkayпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019

При этом некоторые подошли к называнию интимных частей своего тела с исторической изобретательностью.

Знаю парня, который называл свои яички «Тестикулус», как эти древнегреческие имена — Ахиллес и так далее

Berkaminпользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, находившиеся во власти заблуждений о сексе и развеявшие их, рассказали о своем опыте. Для некоторых пользователей стало сюрпризом, что секс вовсе не обязан длиться долго.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал видео с похищенным гражданином России

      Российские военные использовали «плащи-невидимки» при штурме в ДНР

      Мужчины и женщины обсудили самые странные прозвища гениталий

      Боец ВСУ сделал признание о своей бригаде

      В Кремле ответили на вопрос о будущем прямой линии с Путиным

      В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

      Подполье сообщило о дежурстве военкомов у зданий роддомов на Украине

      В США рассказали об отказе Си Цзиньпина от помощи России из-за Байдена

      На Западе узнали об ударах ВСУ по России оружием из США

      Спикер Рады ответил Путину на слова о нелигитимности Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше