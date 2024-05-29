Мужчины и женщины обсудили самые странные прозвища гениталий

Мужчины и женщины, которым доводилось слышать от других необычные названия половых органов, поделились своим опытом. Самые странные прозвища гениталий пользователи сети обсудили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие комментаторы удивились, что женщины и некоторые мужчины называют пенис женскими именами.

Мой бойфренд говорит о своем пенисе: «Она сегодня устала, ее надо помыть» cuirbo пользовательница Reddit

Я встречался с девушкой, которая называла мой пенис «Миссис Фру-Фру» mrgoodnight2 пользователь Reddit

У многих пользователей никогда не было прозвища для гениталий, и они выдумывали его на ходу, если хотели показаться интересными партнеру.

Девушка как-то спросила меня, давал ли я имя своему члену. Я назвал первое пришедшее в голову... Юэн Макгрегор AreTheyOkay пользователь Reddit

При этом некоторые подошли к называнию интимных частей своего тела с исторической изобретательностью.

Знаю парня, который называл свои яички «Тестикулус», как эти древнегреческие имена — Ахиллес и так далее Berkamin пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, находившиеся во власти заблуждений о сексе и развеявшие их, рассказали о своем опыте. Для некоторых пользователей стало сюрпризом, что секс вовсе не обязан длиться долго.