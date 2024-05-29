На северо-западе Украины после удара ВС России сдетонировал арсенал

Лебедев: в Ровенской области Украины после удара ВС России сдетонировал арсенал

После удара Вооруженных сил (ВС) России по военной части в городе Сарны Ровенской области на северо-западе Украины сдетонировал арсенал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в 2:40 и 2:50 ночью 29 мая. Оба взрывы были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — рассказал он.

Лебедев также подчеркнул, что Сарны являются важным логистическим хабом. По его словам, ранее из города поступали сведения об использовании военных частей иностранцами. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее туда завозили вооружение и боекомплекты.

Ранее Лебедев сообщал о взрыве в районе порта Одессы. По его словам, из-за низкой облачности перед дождем нельзя увидеть, куда именно упал снаряд. По предварительным данным, это может быть район Пересыпи, территория порта.