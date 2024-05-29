Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:09, 29 мая 2024Бывший СССР

На северо-западе Украины после удара ВС России сдетонировал арсенал

Лебедев: в Ровенской области Украины после удара ВС России сдетонировал арсенал
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

После удара Вооруженных сил (ВС) России по военной части в городе Сарны Ровенской области на северо-западе Украины сдетонировал арсенал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в 2:40 и 2:50 ночью 29 мая. Оба взрывы были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — рассказал он.

Лебедев также подчеркнул, что Сарны являются важным логистическим хабом. По его словам, ранее из города поступали сведения об использовании военных частей иностранцами. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее туда завозили вооружение и боекомплекты.

Ранее Лебедев сообщал о взрыве в районе порта Одессы. По его словам, из-за низкой облачности перед дождем нельзя увидеть, куда именно упал снаряд. По предварительным данным, это может быть район Пересыпи, территория порта.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Киев проигнорировал запрет на удары американским оружием по территории России. ВСУ обстреляли объект рядом с Краснодаром

      Украинский военный захотел вместе с русскими идти на Киев

      Россиянин проник на автобазу правительства региона и попытался угнать три машины

      В Госдуме заявили о государственном преступлении Зеленского

      На северо-западе Украины после удара ВС России сдетонировал арсенал

      Четыре ребенка решили прокатиться на одном самокате в Петербурге и попали в ДТП

      Известный советский режиссер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      В ЛНР рассказали о попытках украинских военных удержать рубежи

      Россияне бросились скупать запрещенные квартиры

      Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше