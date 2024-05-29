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08:45, 29 мая 2024Мир

На Западе признали перехват Россией стратегической инициативы

FA: Россия превратила конфликт с Украиной в борьбу на истощение и выигрывает ее

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия превратила конфликт в борьбу на истощение и успешно выигрывает ее за счет подготовленной обороны, большого потенциала производства оружия и техники, а также многочисленного населения. О перехвате Москвой стратегической инициативы заявили обозреватели журнала Foreign Affairs (FA).

«Учитывая усталость западных сторонников и непоследовательность их материальной поддержки, такую ​​войну Украина просто не сможет выиграть. Это правда, что прямое столкновение с Россией больше не является жизнеспособной [ответной] стратегией для Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что «виной этому стали задержки в западных военных поставках», которые дали российским силам время для закрепления и возведения оборонительных объектов на взятых под контроль территориях, сделав невозможным проведение успешного украинского контрнаступления.

Ранее стало известно, что Германия и США выступают против того, чтобы называть Украине точный срок вступления в НАТО. Такое пожелание прозвучало во время подготовки к апрельской встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации. Уточняется, что чиновники американского правительства «очень скептически» относятся к тому, чтобы «продвинуть Украину дальше по пути» к полноправному членству в НАТО в ближайшее время.

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      Виктория Кондратьева
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