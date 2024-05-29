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21:09, 29 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе сделали заявление о России и НАТО

Политолог Орсини: Россия имеет право наносить удары по странам НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия имеет право наносить удары по территории стран-членов НАТО, где расположено предназначенное для Украины оружие. Об этом заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для издания IL Fatto Quotidiano.

Эксперт припомнил слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по российскому тылу. Орсини отметил, что в таком случае Россия имеет право на обстрел Польши и других стран, где находится поставляемое Киеву оружие.

Политолог объяснил это тем, что Российская армия использует оружие собственного производства, в то время как Украина пользуется помощью стран НАТО.

28 мая Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. Как он утверждает, блок не намерен становиться частью конфликта. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО имеет право «помогать Украине защищать себя».

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      Евгений Силаев
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