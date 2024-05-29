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11:21, 29 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе задумались о решении судьбы Украины из-за успехов России

Advance: из-за успехов России в СВО Западу придется решать судьбу Украины

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Успехи России в специальной военной операции (СВО) могут привести к тому, что Западу придется решать судьбу Украины. О таком последствии продвижения ВС РФ задумалось хорватское издание Advance.

По мере того, как Российская армия стабильно продвигается в Харьковской области, появляется все больше свидетельств того, что Западу вскоре придется принимать ключевое и окончательное решение по Украине, счел автор. «[Это должно быть] решение вопроса о том, чего именно, с точки зрения Запада, нужно достичь этим конфликтом», — говорится в материале европейского издания.

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Как отмечают «ИноСМИ», Advance также указало, что Киев уже не способен победить в конфликте самостоятельно, а ожидать, что новое вооружение переломит ход событий, нет смысла. Россия же, несмотря на поставки западных вооружений Киеву, «наносит Украине поражение за поражением», подчеркивается в статье. Также отмечается, что единственный вариант, при котором Украина могла бы победить, предполагает прямое участие в конфликте ее союзников, что грозит третьей мировой войной.

Ранее журналисты Advance заявили, что США склонят Украину к переговорам, если Вооруженные силы России дойдут до Харькова. Авторы также отметили, что чем дольше конфликт будет идти без продвижения процесса мирных переговоров, тем больше Украина потеряет территорий.

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      Олег Давыдов
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