Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:39, 27 мая 2024Интернет и СМИ

В Европе назвали условие переговоров Украины и России

Advance: США склонят Зеленского к переговорам, если Россия выйдет к Харькову

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США склонят Украину к переговорам, если Вооруженные силы (ВС) России дойдут до Харькова. Такое условие диалога Москвы и Киева назвали журналисты хорватского издания Advance, базирующегося в Европе.

По мнению колумнистов, Белый дом сначала захочет узнать, действительно ли Российская армия сумеет дойти до Харькова. «Если российским военным это удастся, то, возможно, тогда Штаты подтолкнут президента Украины Владимира Зеленского к переговорам или устроят так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти в Киеве», — отмечается в публикации.

Журналисты также отметили, что чем дольше конфликт будет идти без продвижения процесса мирных переговоров, тем больше Украина потеряет территорий.

20 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул неизбежность переговоров с Россией. Он отметил, что ситуация на фронте является крайне сложной для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      Рэпер Vacio решил отказаться от российского гражданства

      Раскрыты подробности выпуска обновленной «Волги»

      Советника российского губернатора заключили под стражу

      Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

      В Армении отпустили всех задержанных участников протестов

      Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

      Снимавшая на видео природу россиянка полчаса не замечала рядом опасного хищника

      Илон Маск собрался создать суперкомпьютер

      Названо число оставшихся у ВСУ после уничтожения над Волчанском самолетов МиГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше