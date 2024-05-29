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22:06, 29 мая 2024Мир

На Западе заявили о развенчании одного из главных мифов о США

RS: конфликт на Украине развенчал миф о превосходстве ВПК США

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Украинский конфликт, в ходе которого ВС России быстро научились справляться с дорогим западным оружием, развенчал миф о превосходстве ВПК Соединенных Штатов, пишет издание Responsible Statecraft.

«Критики уже давно отмечают, что наша одержимость технологически сложным оружием неизбежно порождает ненадежные системы, количество которых к тому же ограничено предсказуемо высокой стоимостью», — сказано в статье.

Журналисты также перечислили вооружения, на которых возлагали большие надежды, не оправдавшиеся по ряду причин. В частности, среди них — беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, системы ПВО Patriot, гаубицы M777.

Ранее американский экономист Питер Сент-Ондж рассказал, что США активно пытаются разжечь новые конфликты в мире во время продолжающегося столкновения на Украине.

Как отметил эксперт, Вашингтон рассматривает вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки.

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      Марина Совина
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