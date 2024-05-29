Экономист Сент-Ондж: США ищут новые цели для разжигания конфликтов после Украины

США активно пытаются разжечь новые конфликты в мире во время продолжающегося столкновения на Украине. В этом Вашингтон обвинил американский экономист Питер Сент-Ондж на своей странице в социальной сети X.

«Конфликт на Украине закончится так же, как и в Афганистане — с опустошенной казной и сотнями тысяч погибших, а разжигатели войны в Вашингтоне просто перейдут к следующей цели», — написал он.

По словам Сент-Онджа, Вашингтон уже рассматривает вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки.

Экономист подчеркнул, что число мировых противостояний будет расти, пока США не добьются смены руководства в Белом доме.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил обещание США поставить новое оружие Тайваню, а не Украине. Он заявил, что эти действия американского правительства стоит рассматривать как обычную демагогию.