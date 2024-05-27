Обещание США поставить Тайваню новое оружие в отличие от Украины объяснили

Политолог Дудаков заявил о проблемах с поставками оружия Тайваню из-за Украины

Заявление представителей конгресса США относительно поставок оружия Тайваню стоит воспринимать как обычную демагогию, убежден политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, почему американцы пообещали острову новое вооружение в отличие от Украины.

Ранее в ходе визита на Тайвань председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что США поставят Тайваню новые передовые системы вооружений, а не старые, как Украине.

Дудаков отметил, что на текущий момент у Тайваня серьезные проблемы с получением вооружения, которое они заказывали у американцев. По его словам, задержки во многом связаны именно с конфликтом на Украине.

«С 2019 года Тайвань разместил заказы в США на сумму больше 19 миллиардов долларов и до сих пор многое из этого остров не получил, просто потому что там часть вооружений, например, те же "Джавелины", некоторые ракеты были отправлены на Украину, и американский [военно-промышленный комплекс] ВПК пока не смог это все восполнить и произвести в достаточном количестве. Ну а с другими вооружениями, например, с истребителями F-16, которые были тоже обещаны Тайваню, он их тоже закупал, проблема технического характера, определенные неполадки, поэтому сроки сдвигаются довольно сильно с получением», — поделился политолог.

Слова Маккола он трактовал как напоминание тайваньцам о том, что про них не забыли, и обещание, что какое-то вооружение им все-таки будет поставлено. «Другое дело, что задержки все-таки очень серьезные, поэтому я сильно сомневаюсь, что за рамки какой-то риторики это выйдет, поэтому вряд ли мы увидим какой-то большой поток вооружений, которые пойдут сейчас на остров», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что делегация Конгресса США во главе с Макколом посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. В общей сложности делегация состоит из шести конгрессменов. На острове они должны встретиться с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений.

