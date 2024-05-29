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16:09, 29 мая 2024Экономика

Последствия роста налогов для рынка жилья в России оценили

«Этажи»: рост налогов коснется более 90 % продаваемого в России жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост налогов может потенциально коснуться более 90 процентов экспозиции жилья после введения в России прогрессивной шкалы. Об этом РИА Новости рассказали в риелторской компании «Этажи».

«93 процента квартир, продаваемых сейчас на первичном и вторичном рынке в России, имеют цену более 2,4 миллиона рублей. В Москве и Московской области доля таких квартир и вовсе близка к 100 процентам», — сообщил ведущий аналитик фирмы Александр Иванов. В «Метриуме» подсчитали, что лишь один лот на первичном рынке в Подмосковье продается дешевле чем за 2,4 миллиона рублей. Со «вторичкой» ситуация аналогичная, отмечает управляющий директор компании Руслан Сырцов.

Помимо столицы, изменения в налогообложении затронут недвижимость в Санкт-Петербурге и Сочи. При этом, по словам Иванова, в действительности большая часть продаваемого жилья не облагается налогов по срокам владения. Поэтому нововведение скорее важно для инвесторов, заинтересованных в срочных продажах. Эксперты уточняют, что законных способ избежать прогрессивного налогообложения нет за исключением льготных категорий.

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Ранее Минфин предложил правительству России рассмотреть пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. В частности, в стране предполагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Изменения должны коснуться лишь тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц.

Предполагается, что в 2025 году предложенные изменения принесут российскому бюджету 2,6 триллиона дополнительных доходов. Например, 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль до 25 процентов.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о прогрессивной шкале налогообложения. Она напомнила, что это общемировая тенденция, когда богатые платят больше, а бедные — меньше. В то же время она призвала не трогать налоги для самозанятых, так как им обещали десятилетний период неизменяющегося налогообложения.

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