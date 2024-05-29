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20:51, 29 мая 2024Экономика

Назван способ быстро охладить руль и сиденья авто

«БелНовости»: быстро охладить руль и сиденья авто поможет влажное полотенце

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Быстро охладить руль и сиденья в салоне автомобиля можно с помощью полотенца. Простой способ снизить температуру поверхностей в машине назвали эксперты издания «БелНовости».

Полотенце нужно намочить водой — лучше всего использовать бутылку с распылителем, чтобы жидкость распределилась по ткани равномерно. Затем следует протереть нагретые поверхности влажным полотенцем. Благодаря испарению влаги температура руля и сидений быстро снизится.

Эксперты отмечают, что полотенце можно заменить специальными влажными салфетками, предназначенными для ухода за салоном автомобиля. Таким образом удастся избежать появления разводов.

Ранее водителям рассказали о необычном применении деревянной прищепки. С помощью этого изделия можно убрать неприятный запах из салона машины.

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      Александра Качан
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