Nature Geoscience: обнаружен новый тип вулканического извержения

Исследователи из Университета Орегона, Геологической службы США и Сычуаньского университета в Китае обнаружили новый тип вулканического извержения в ходе исследования вулкана Килауэа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

В 2018 году Килауэа пережил серию из 12 последовательных взрывов, вызванных резким увеличением давления по мере обрушения земли. Эти взрывы выбросили в воздух шлейф из обломков и горячего газа. Это отличается от других типов взрывных извержений, которые вызваны либо подъемом магмы, либо испаряющимися грунтовыми водами, либо некоторой комбинацией этих факторов.

Для исследования использовались данные множества научных датчиков, установленных на вулкане, которые фиксировали сейсмическую активность и анализировали выбросы газа. Затем ученые создали атмосферные и подземные модели, чтобы понять динамику извержения Килауэа 2018 года.

Перед каждым взрывом магма медленно вытекала из подземного резервуара, питая 40-километровый поток магмы на восточном склоне вулкана. Это приводило к обрушению кратера и увеличению давления в резервуаре. Это давление выталкивало газ и обломки через отверстие в кратере.

Такой механизм извержения впервые детально описан учёными, однако обрушение кальдеры встречается довольно часто, поэтому, вероятно, он не является редким. Это открытие поможет улучшить прогнозирование силы извержений и оценку рисков.