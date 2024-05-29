Обрушение дома в реку в российской деревне попало на видео

Дом в Тюменской области рухнул в реку Иртыш

Дом в деревне Медведчикова Тюменской области рухнул в реку Иртыш. Происшествие в российском населенном пункте попало на видео, опубликованное сообществом «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте».

На кадрах деревянное строение постепенно падает в реку. Сначала в воде оказывается крыша дома, затем — стены. На берегу осталась только малая часть жилья.

По данным Ura.ru, дом был нежилым. В администрации Тобольского района заявили, что последние жильцы съехали не менее пяти лет назад. Представители мэрии добавили, что причина обрушения уточняется. Собственнику дома уже сообщили о произошедшем.

Ранее в Челябинске разрушился 15-летний долгострой. Постройку сняли в момент обрушения.