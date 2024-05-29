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11:39, 29 мая 2024Забота о себе

Обычные кухонные отходы оказались полезным удобрением

Садовод Компетти: кофейная гуща станет богатым азотом удобрением для томатов

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Для подкормки томатов нужны удобрения, богатые азотом, фосфором и калием, заявил садовод Джим Компетти. О том, какие обычные отходы с кухни оказались полезным удобрением, которое поможет повысить уровень азота в почве, он рассказал изданию Mirror.

Добавление в почву измельченной банановой кожуры, напомнил он, может обеспечить томаты нужным количеством фосфора и калия. А для того, чтобы обогатить ее азотом, понадобится не выбрасывать другой отход — кофейную гущу, рассказал он. «После того, как вы заварите в чайнике первую порцию кофе, останется только гуща. Если вы просто заварите еще один чайник, вы получите идеальный универсальный раствор для удобрения», — говорит он.

Компетти уточнил, что раствор надо охладить и поливать им саженцы томатов. Кроме того, добавил он, можно разводить одну часть обычного кофе одной частью воды и использовать для полива. Также несколько чайных ложек кофейной гущи можно разложить вокруг черенка томата и поливать растение обычной водой через эту гущу, обновляя ее каждые три-четыре недели, рассказал Компетти. Садовод заверил, что подкормленные таким образом томаты будут более крупными, кроме того, к ним не подступятся слизни и улитки.

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      Александра Лисица
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