Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:26, 24 мая 2024Забота о себе

Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

Врач Ярыгина рекомендовала дачникам не работать в положении вниз головой

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Во время работы на даче нельзя забывать о нескольких важных правилах, соблюдение которых помогает защититься от многих болезней, в том числе инсульта, рассказала невролог Юлия Ярыгина. В комментарии для aif.ru врач раскрыла способы заниматься огородом так, чтобы не навредить здоровью.

По словам врача, на даче не рекомендуется работать в положении вниз головой, так как в таком положении сосуды мозга переполняются кровью. Это повышает риск инсульта и сердечной недостаточности, предупредила доктор. Она уточнила, что особенно актуально это правило для тех, кто уже перенес инсульт, и для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ярыгина добавила, что длительное пребывание в согнутой позиции вредит позвоночнику и ЖКТ. Также в подобном положении мышцы перенапрягаются, из-за чего появляется боль в пояснице и шее.

Также нарушается система саморегуляции кровотока, снижается кровоснабжение головного мозга кислородом. Из-за этого может кружиться или болеть голова, перед глазами мелькать «мушки»

Юлия Ярыгинаневролог

Если человек находится долгое время в согнутом положении, то у него сдавливается живот, возникают трудности с полноценным дыханием. В результате кровь хуже насыщается кислородом, ухудшается питание органов и тканей.

В то же время врач отметила, что возраст и проблемы со здоровьем не должны стать причиной отказа от работы на даче. Главное — соблюдать несколько правил. Например, использовать стульчик, невысокую скамейку, накладки на колени, специальные приборы для облегчения труда. Также можно делать высокие грядки, чтобы не приходилось сильно наклоняться к ним.

«Избегайте контакта с мокрой и холодной землей, так как переохлаждение может спровоцировать или обострить воспалительные заболевания, например суставов или позвоночника. Также стоит ограничивать физическую нагрузку в жаркие дни», — добавила невролог.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Ранее невролог-алголог Анна Терехова предупредила об опасных последствиях неконтролируемого приема анальгетиков. По ее словам, прием этих препаратов без назначения врача может отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Президенты России и Узбекистана посетят первое заседание Совета регионов

      В Европарламенте заявили о безразличии Запада к жизням обычных украинцев

      Смольянинов выступил в Риге перед полупустым залом

      Трамп допустил включение в состав президентской администрации бывшей соперницы

      В России высказались о переговорах с условием сохранения текущих позиций

      Журналиста с российским гражданством депортировали из Литвы за вопрос о Крыме

      Рост стоимости жизни назвали серьезной проблемой для США

      Онищенко перечислил симптомы нового штамма коронавируса

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше