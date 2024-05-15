Врач предупредила об угрожающих жизни последствиях приема обезболивающих

Невролог Терехова: анальгетики могут стать причиной почечной недостаточности

Злоупотребление нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) может стать причиной почечной недостаточности и других угрожающих здоровью и жизни заболеваний: гастрита, язвы желудка или желудочно-кишечного кровотечения, повышения давления, предупредила невролог-алголог, заведующая Центром изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова. Об опасных последствиях неконтролируемого приема анальгетиков врач рассказала «Ленте.ру».

По словам эксперта, терпеть боль нельзя, так как это забирает силы, усиливает тревогу и провоцирует развитие депрессии. В то же время злоупотребление анальгетиками может привести к формированию зависимости и такого осложнения, как лекарственно-индуцированная боль.

Терехова объяснила, что неконтролируемый врачом прием НПВС может отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца. Также некоторые обезболивающие препараты способны влиять на вязкость крови и повышать риск кровотечений.

К тому же злоупотребление лекарствами способно спровоцировать развитие гастрита, эрозий или язв желудка Анна Терехова невролог-алголог

Опасными последствиями бесконтрольного употребления анальгетиков невролог также назвала проблемы с артериальным давлением, снижение функции печени и почек.

Многие НПВС выводятся организмом через печень. При неконтролируемом приеме они могут повреждать клетки печени

«Если вы принимаете обезболивающие препараты более восьми раз в месяц, это свидетельствует о высоком риске появления лекарственной зависимости. В этом случае нужна консультация специалиста для определения причины боли и назначения адекватного лечения», — заключила врач.

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