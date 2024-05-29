ООН станет участником мирной конференции по Украине

Офис генсека Гутерриша: ООН примет участие в мирной конференции по Украине

Организация Объединенных Наций примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии. Об этом сообщает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова передает РИА Новости.

«ООН будет выступать в качестве наблюдателя на мирной конференции в Швейцарии. Мы будем точно будем участвовать», — сообщил представитель.

Дюжаррик добавил, что об уровне представленности организации будет сообщено позже.

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден не сможет посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. По информации агентства, он собирается присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.