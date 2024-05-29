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23:08, 29 мая 2024Мир

Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

Орбан назвал руководство ЕК худшим в истории и призвал от него избавиться
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Koszticsák Szilárd / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нынешнее руководство Еврокомиссии (ЕК) худшим в истории и призвал от него избавиться. Его слова приводит издание Point.

«Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения и так далее. В демократической системе, если вы не выполняете свои обязательства, вы уходите», — заявил политик.

По мнению Орбана, новым главой Еврокомиссии должен стать политик с опытом премьер-министра, который сможет управлять «такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция». При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день слишком рано называть конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя ЕК.

Ранее Орбан раскритиковал ЕС за втягивание в конфликт на Украине. Он заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт, не просчитав, во что это обойдется.

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      Марина Совина
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