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18:00, 29 мая 2024Россия

Осколок снаряда ВСУ попал в висок жительнице российского населенного пункта

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по трем населенным пунктам, пострадала женщина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по трем российским населенным пунктам Белгородской области — хутору Стадников, городу Шебекино и поселку Новая Таволжанка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При ударе по хутору Стадников пострадала россиянка — осколок снаряда попал ей в висок. О состоянии пострадавшей Гладков не сообщил.

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«Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу. После оказания медицинской помощи бригадой скорой будет переведена в городскую больницу №2», — рассказал он, уточнив, что до районной больницы россиянку везли на попутке.

Также, как рассказал Гладков, после удара по Шебекино в округе из-за детонации начался пожар, а в Новой Таволжанке были повреждены четыре домовладения.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

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      Марк Леонов
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