В России отец трехлетнего мальчика со СМА засудил МВД

Ura.ru: отец трехлетнего Миши Бахтина со СМА отсудил у МВД 55,3 тысячи рублей

Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), засудил МВД за задержание во время пикета в Екатеринбурге 15 февраля, когда город также посетил президент России Владимир Путин. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую.

По ее словам, в ходе разбирательства суд встал на сторону Бахтина и вынес решение выплатить ему 55,3 тысячи рублей компенсации за счет государственной казны. «Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — сказала собеседница агентства.

28 мая Дмитрий Бахтин вышел на пикет к зданию Минздрава в Москве с плакатом, на котором обратился к Путину с просьбой спасти жизнь его сыну, обеспечив лекарствами. 22 мая мужчина также устроил пикет в Екатеринбурге с требованием предоставить ребенку препарат «Рисдиплам».

Врачи диагностировали у Миши Бахтина смертельную болезнь еще в полтора месяца. Он стал первым в России ребенком, у которого СМА выявили в столь раннем возрасте. В феврале 2021 года мальчику ввели укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», на который россияне собрали 160 миллионов рублей. После этого родители решили продолжить лечение препаратом «Рисдиплам» и начали выходить на пикеты с требованием предоставить его. В декабре 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву назначить ребенку это лекарство, однако медики отказали малышу.