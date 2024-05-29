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17:40, 29 мая 2024Мир

В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

Депутат Чепа призвал не воспринимать всерьез угрозы Трампа

Фото: Charly Triballeu / Pool / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп делал уже много громких заявлений, напомнил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, воспринимать новые угрозы «разбомбить Москву и Пекин» воспринимать всерьез не стоит.

«Заявление Трампа — это не угроза, а предвыборная риторика. Мы прекрасно понимаем, что для США всегда были превыше всего собственные интересы, им абсолютно плевать на другой мир», — считает Чепа.

Депутат напомнил, что Трамп неоднократно говорил, что, будь он президентом, украинский конфликт бы не произошел. Он делал и много других достаточно противоречивых заявлений.

«Все это мы слышали неоднократно. Правда, он почему-то забывает о том, что Минские соглашения игнорировались, нарушались именно во время его правления. Так что воспринимать всерьез новые его слова не стоит», — убежден политик.

Он также призвал не ждать от президентских выборов в США ничего хорошего. Страна должна рассчитывать только на себя и продолжать двигаться в выбранном направлении.

Ранее Трамп во время мероприятий по сбору средств для своей избирательной кампании заявил, что во время своего президентства готов бомбить Москву и Пекин.

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      Варвара Кошечкина
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