Пашинян: для встречи архиепископу Галстаняну нужно пройти ряд процедур

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие для встречи с лидером оппозиции архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном. Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, клирик может с ним встретиться в рамках ряда тех процедур, «которые проходят остальные граждане». «Кто хочет записаться на встречу со мной, может это свободно сделать», — добавил Пашинян.

Ранее стало известно, что участники акции протеста в Ереване во главе с архиепископом Галстаняном, выступающие против передачи Азербайджану приграничных сел и за отставку премьера, направились к зданию МВД Армении.