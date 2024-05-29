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09:30, 29 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Ереване направились к зданию МВД

Участники протеста против премьера Армении Пашиняна направились к зданию МВД

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Участники акции протеста в Ереване во главе с архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном направились к зданию МВД. Протестующие выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

«Я решил направиться в МВД, потребовать ответа за действия полиции, выяснить — эти приказы отдает министр внутренних дел или приказывают ему», — приводятся в публикации слова священнослужителя.

Галстанян пояснил, что протестующие должны потребовать от полиции отчета о том, на каких основаниях сотрудники силовых ведомств применяли насилие в отношении участников акций гражданского неповиновения.

Ранее массовые акции гражданского неповиновения с требованием отставки Пашиняна в Армении прошли 27 мая. Гражданские активисты требуют от Пашиняна отменить решение и уйти в отставку.

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      Глеб Палехов
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