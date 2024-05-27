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08:16, 27 мая 2024Бывший СССР

В Армении начались массовые акции протеста

В Армении начались акции протеста против Пашиняна, оппозиция перекрыла дороги

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Армении проходят массовые акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Оппозиция в качестве протеста начала перекрывать дороги, сообщает РИА Новости.

Как сообщает армянская пресса, протесты идут против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в рамках процесса мирного урегулирования. Гражданские активисты требуют от Пашиняна отменить решение и уйти в отставку.

Отмечается, что одним из лидеров оппозиции стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее участники митинга движения «Тавуш во имя родины» в Ереване предложили выдвинуть кандидатуру архиепископа Галстаняна в премьер-министры Армении. Сам предстоятель попросил католикос-патриарха армянской церкви Гарегина II отстранить его от служения — он намерен баллотироваться на пост.

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      Глеб Палехов
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