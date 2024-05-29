Перевозчик 48 килограммов гашиша и двух килограммов кокаина попал на видео

В Чувашии полиция задержала курьера с 48 кг гашиша и 2 кг кокаина

В Чувашской Республике полицейские задержали перевозчика 48 килограммов гашиша и 2 килограммов кокаина. Оперативное видео публикует в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видны полицейские, преследующие наркокурьера. В ходе погони машина упала в кювет. Из нее на землю силовики выложили брикеты с наркотиками.

По данным МВД, утром экипаж дорожно-патрульной службы полиции получил ориентировку на автомобиль с наркотиками, ехавший в регион со стороны Нижегородской области. Остановив машину, силовики проверили документы водителя, а он неожиданно заблокировал двери и попытался скрыться. Во время погони наркокурьер не справился с управлением. Автомобиль на высокой скорости слетел в кювет. Служебная собака нашла груз в тщательно замаскированном тайнике.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он госпитализирован, после выздоровления будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

28 мая сообщалось, что сотрудники полиции изъяли 158 килограммов мефедрона у троих подозреваемых, организовавших нарколабораторию в хозяйственной постройке на территории Ярославской области.