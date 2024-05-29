Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 29 мая 2024Мир

Полковник назвал признак участия Польши в конфликте с Россией

Полковник Матвийчук указал на признак участия Польши в украинском конфликте
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Любая страна имеет право передавать оружие другой, но, если она продолжает делать это после начала военного конфликта, если ее оружием наносятся удары по стороне противника, такое государство становится участником конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он ответил на решение Польши разрешить Украине удары по территории России с использованием польского оружия.

«Оружие, которое передавал Запад, уже применялось для нанесения ударов по Белгородской и Курской областям. Заявление Польши — это просто кривляние на камеру в попытке продемонстрировать свою решимость, — считает Матвийчук. — Согласно международным положениям, любая страна имеет право передавать свое оружие другой. Но, если это происходит после начала военного конфликта, тем более, если это оружие применяется против другой стороны, такая страна становится участником боевых действий».

Кроме того, по мнению полковника, Польша пытается спровоцировать Россию на агрессивные действия, чтобы получить основание для ввода войск на территорию западной Украины.

«Это попытка вовлечь нас в новую бойню, обвинив в агрессивных действиях, которые сами же и начали. Для нас это не означает ничего. Только демонстрирует миру, что Польша является участником этого конфликта», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что страна разрешила Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России и не ставит ограничений на его применение.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше