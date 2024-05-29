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03:02, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда порно раскрыла минусы своей работы

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Порнозвезда Агата Вега раскрыла минусы работы в индустрии. Подробности она раскрыла в подкасте Холли Рэндалл, выпуск которого доступен на YouTube.

Главным минусом работы в секс-индустрии Вега назвала невозможность поменять сферу деятельности. «Если ты снимаешься в порно, сложно начать заниматься чем-то другим», — пояснила она.

Помимо этого, как призналась порномодель, из-за работы в сфере контента для взрослых ей сложно строить отношения. «Я думаю, что люди перестают воспринимать работников секс-индустрии всерьез, могут осуждать их, относиться к ним очень плохо и грубо», — добавила она.

Ранее порноактриса Сидней Саммерс также раскрыла минус индустрии. Она рассказала, что ее деятельность значительно ограничивает круг ее общения. «Моя работа во многом ограничивает круг знакомств во всех отношениях, но я не считаю секс-работу чем-то плохим», — сказала она. При этом Саммерс добавила, что боится одиночества.

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      Олег Давыдов
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