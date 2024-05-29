Появились подробности о деле о съемке несовершеннолетних в туалете самолета
Авиакомпания American Airlines уволила юристов, которые пытались обвинить несовершеннолетнюю в том, что ее снимали голой в туалете самолета. Подробности о деле появились у New York Post (NYP).
В документе, поданном в суд, говорилось, что психологическая травма девятилетней девочки является следствием ее собственной халатности. Также юристы добавили, что несовершеннолетняя знала или догадывалась, что в уборной идет съемка на скрытую камеру.
Представители авиакомпании извинились и отметили, что не имеют отношения к этим заявлениям. «Мы не считаем, что ребенок виноват, и очень серьезно относимся к обвинениям в адрес бывшего члена команды», — отметило руководство перевозчика.
Ранее сообщалось, что бортпроводник American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки подростка и попался. По словам одного из пассажиров рейса, после того как девочка сходила в туалет, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится камера.