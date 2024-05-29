Правительство начнет взимать процент от сделок с недвижимостью россиян

РБК: Минфин предлагает взимать процент от суммы сделок с недвижимостью россиян

Российское правительство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью граждан. Изменить механизм расчета госпошлины предлагает Минфин, пишет РБК.

Ведомство внесло в правительство законопроект о налоговых изменениях. В документе предлагается перейти на взимание госпошлины на регистрацию права собственности на объект недвижимости и последующее внесение сведений в ЕГРН как процента от цены сделки. Сейчас эта сумма зафиксирована в Налоговом кодексе: физическим лицам нужно заплатить 2000 рублей, а юридическим — 22 тысячи рублей.

Минфин собирается сохранить такой размер платежа, если кадастровая стоимость объекта не достигает 20 миллионов рублей. Если недвижимость стоит дороже, то физическим лицам придется заплатить 0,1 процента от суммы сделки, но не менее 0,1 процента от кадастровой стоимости актива. Максимальный размер платежа — 500 тысяч рублей, уточняется в документе.

Для юридических лиц пошлина будет достигать 0,3 процента от суммы сделки, но не менее 0,3 процента от кадастровой стоимости объекта. При этом платеж не должен превышать 1 миллион рублей.

Авторы инициативы пояснили, что расчет госпошлины по новым правилам дополнительно принесет бюджету как минимум 16 миллиардов рублей в 2025 году. А до 2030-го поступления могут в достичь 106 миллиардов рублей.

Ранее в России собрались запустить новый инструмент для помощи в покупке жилья. Речь идет о жилищных вкладах. Предполагается, что направить деньги с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Деньги на жилищных вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей вместо 1,4 миллиона, которые предусмотрены для обычных депозитов.

