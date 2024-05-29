Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:18, 29 мая 2024Экономика

Правительство начнет взимать процент от сделок с недвижимостью россиян

РБК: Минфин предлагает взимать процент от суммы сделок с недвижимостью россиян

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Российское правительство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью граждан. Изменить механизм расчета госпошлины предлагает Минфин, пишет РБК.

Ведомство внесло в правительство законопроект о налоговых изменениях. В документе предлагается перейти на взимание госпошлины на регистрацию права собственности на объект недвижимости и последующее внесение сведений в ЕГРН как процента от цены сделки. Сейчас эта сумма зафиксирована в Налоговом кодексе: физическим лицам нужно заплатить 2000 рублей, а юридическим — 22 тысячи рублей.

Минфин собирается сохранить такой размер платежа, если кадастровая стоимость объекта не достигает 20 миллионов рублей. Если недвижимость стоит дороже, то физическим лицам придется заплатить 0,1 процента от суммы сделки, но не менее 0,1 процента от кадастровой стоимости актива. Максимальный размер платежа — 500 тысяч рублей, уточняется в документе.

Материалы по теме:
«Комнаты с соседкой-старушкой продаются быстрее» Почему россияне начали массово скупать коммуналки?
«Комнаты с соседкой-старушкой продаются быстрее»Почему россияне начали массово скупать коммуналки?
2 мая 2024
Россияне массово отказываются от жилья в Турции. Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
Россияне массово отказываются от жилья в Турции.Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
17 мая 2024

Для юридических лиц пошлина будет достигать 0,3 процента от суммы сделки, но не менее 0,3 процента от кадастровой стоимости объекта. При этом платеж не должен превышать 1 миллион рублей.

Авторы инициативы пояснили, что расчет госпошлины по новым правилам дополнительно принесет бюджету как минимум 16 миллиардов рублей в 2025 году. А до 2030-го поступления могут в достичь 106 миллиардов рублей.

Ранее в России собрались запустить новый инструмент для помощи в покупке жилья. Речь идет о жилищных вкладах. Предполагается, что направить деньги с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Деньги на жилищных вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей вместо 1,4 миллиона, которые предусмотрены для обычных депозитов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше