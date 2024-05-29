Президент Азербайджана назвал сроки начала переселения граждан в Степанакерт

Глава Азербайджана Алиев: переселение граждан в Степанакерт начнется в сентябре

Первый этап переселения граждан Азербайджана в Степанакерт пройдет в сентябре. Сроки начала репатриации назвал президент республики Ильхам Алиев, передает портал «Азертадж».

«С сентября уже начнется переселение и в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта — прим. «Ленты.ру»). (...) Первыми переедут студенты и их преподаватели. Карабахский университет приступает к деятельности», — заявил глава азербайджанского государства.

Он отметил, что в 2025 году также начнется переселение граждан Азербайджана в соседний город Агдам.

Ранее Алиев прокомментировал процесс делимитации границы с Арменией, отметив, что она дает надежду на мир в регионе. По его словам, Еревану не стоит предпринимать неверных шагов и надеяться на покровительство стран, расположенных далеко от региона.