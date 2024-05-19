Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 19 мая 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана прокомментировал процесс делимитации границы с Арменией

Алиев: делимитация армяно-азербайджанской границы дает надежду на мир

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал процесс делимитации границы с Арменией, добавив, что она дает надежду на мир в регионе, передает РИА Новости.

«Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса. Это обнадеживает. Данный процесс дает надежду на заключение мирного соглашения», — сообщил Алиев.

По его словам, Армении не стоит предпринимать неверных шагов и надеяться на покровительство стран, расположенных далеко от региона: «Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству».

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

      «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

      Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

      Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

      Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

      В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

      Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

      В ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

      В Харькове произошла серия взрывов

      В США рассказали о безразличии Вашингтона к судьбе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше