Президент Азербайджана прокомментировал процесс делимитации границы с Арменией

Алиев: делимитация армяно-азербайджанской границы дает надежду на мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал процесс делимитации границы с Арменией, добавив, что она дает надежду на мир в регионе, передает РИА Новости.

«Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса. Это обнадеживает. Данный процесс дает надежду на заключение мирного соглашения», — сообщил Алиев.

По его словам, Армении не стоит предпринимать неверных шагов и надеяться на покровительство стран, расположенных далеко от региона: «Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству».

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.