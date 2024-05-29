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08:38, 29 мая 2024Бывший СССР

При обстреле Марьинки со стороны ВСУ пострадала шестилетняя девочка

ВСУ обстреляли Марьинку артиллерией НАТО, пострадал шестилетний ребенок

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В результате обстрела населенного пункта Марьина в Донецкой народной республике (ДНР) пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Инцидент произошел вечером 28 мая. Ребенок получил ранение, находясь в автомобиле. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

О взятии под контроль Марьинки в ДНР сообщалось 25 декабря. Тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».

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      Марина Совина
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