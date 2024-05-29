Продававший сатанинские иконы россиянин записал видео с извинениями
Житель Рязани извинился за изготовление и продажу сатанинских икон
Житель Рязани извинился за изготовление сатанинских икон. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
На видео мужчина признается, что отпечатал иконы на 3D-принтере. Затем он разместил объявление о продаже продукции на маркетплейсе.
«Полностью осознаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном», — сказал россиянин.
Внимание к выставленным на продажу сатанинским иконам привлекла депутат Госдумы Анна Кузнецова, к котором обратились подписчики. Парламентарий назвала факт продажи подобных товаров «серьезным вопросом» и обратилась в Генпрокуратуру.