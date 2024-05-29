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12:33, 29 мая 2024Россия

Продававший сатанинские иконы россиянин записал видео с извинениями

Житель Рязани извинился за изготовление и продажу сатанинских икон

Фото: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Житель Рязани извинился за изготовление сатанинских икон. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

На видео мужчина признается, что отпечатал иконы на 3D-принтере. Затем он разместил объявление о продаже продукции на маркетплейсе.

«Полностью осознаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном», — сказал россиянин.

Внимание к выставленным на продажу сатанинским иконам привлекла депутат Госдумы Анна Кузнецова, к котором обратились подписчики. Парламентарий назвала факт продажи подобных товаров «серьезным вопросом» и обратилась в Генпрокуратуру.

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      Алан Босиков
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