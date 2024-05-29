Продюсер оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста»

Продюсер Рудченко назвал незавидными перспективы группы «Каста» в Европе

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста». Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер заявил, что участников музыкального коллектива ожидает незавидное будущее. «Работать в такси или какими-то разнорабочими, наверное, единственный вариант. Все-таки рэп-артисты — это другая каста, они по сути своей не поющие. То есть они не придут выступать в ресторан фоновой программой перед обычными посетителями», — пояснил он.

Рудченко отметил, что за рубежом у российских артистов, как правило, нет перспектив. Он предположил, что участники группы задумаются о возвращении в Россию, так как их общественно-политическая позиция активно не обсуждалась. «В дальнейшем многие артисты, которые так поступили, будут вновь смотреть в сторону России и будут изменять самим себе», — заключил продюсер.

Ранее рэп-группа «Каста» подняла цены на выступления за рубежом. Стоимость частного концерта музыкального коллектива сейчас составляет 20 тысяч евро. После начала специальной военной операции участники группы раскритиковали Россию и уехали в Португалию, однако, по данным источников, неофициально приезжали на родину.