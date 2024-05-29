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12:31, 29 мая 2024Экономика

Прогноз роста китайской экономики повысили

МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 5 процентов

Фото: Ilia Torlin / Shutterstock / Fotodom

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили собственный прогноз роста китайской экономики на 2024 год до 5 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление организации.

Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год также был пересмотрен. Согласно обновленной оценке, в следующем году китайская экономика увеличится еще на 4,5 процента. Таким образом, оба прогноза были повышены на 0,4 процентного пункта (п.п.) в сравнении с апрельскими ожиданиями.

При этом в МВФ отметили ряд рисков, которые могут замедлить темпы роста китайской экономики в среднесрочной перспективе. К числу основных угроз аналитики отнесли «более длительную, чем ожидалось, подстройку сектора недвижимости», а также непростую ситуацию с внутренним спросом, который местным властям необходимо продолжать стимулировать. «Обеспечение высококачественного роста потребует масштабных структурных реформ», — резюмировали в организации.

Ранее в МВФ спрогнозировали спад мировой экономики из-за рисков новой торговой войны между Китаем и США. Из-за подобных угроз, как подчеркнули в организации, глобальный ВВП может сократиться на семь процентов. Согласно ожиданиям МВФ, в ближайшие несколько лет в двусторонних отношениях КНР и США могут появиться более трех тысяч новых торговых ограничений, что окажет негативное воздействие на всю мировую экономику.

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      Анатолий Акулов
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