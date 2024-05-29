Пушков рассказал о провале Зеленского

Пушков: изначальный замысел конференции по Украине в Швейцарии провалился

Изначальный замысел мирной конференции по Украине в Швейцарии провалился, поскольку лидеры многих стран отказались участвовать в мероприятии. На это в своем Telegram-канале указал сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что из 160 государств, приглашенных на саммит, согласились приехать порядка 70. При этом большая часть намерена отправить наблюдателей невысокого ранга, уточнил политик. Он также напомнил, что на конференции не появятся президент США Джо Байден, его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Это означает, что затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет», — написал Пушков. Он добавил, что большинство приглашенных не считают подход Запада к решению конфликта на Украине нереалистичным, а конференцию — лишенной смысла.

Международный саммит, посвященный «формуле мира» Украины, пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев выдвинет на обсуждение только три пункта из десяти той «формулы мира», которую он сам ранее составил.