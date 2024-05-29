Путин подписал закон о немедленном освобождении одной категории осужденных

Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных по решению суда

Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных по решению суда. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого тяжелобольные заключенные после принятия судом решении об освобождении ожидали истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование и рассмотрение апелляционной инстанции представления другой стороны.

Также закон устанавливает, что в случае, если осужденный не может самостоятельно обратиться в суд, представление о его освобождении может внести глава исправительного учреждения или исполняющего наказание органа.

Ранее стало известно, что Минюст России расширит расширит список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО, с 86 болезней до 143. По словам члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой, в перечень предлагается добавить такие заболевания, как поздний сифилис, лейкозы, гипотиреоз, нарушения работы надпочечников, синдром Иценко — Кушинга и другие.