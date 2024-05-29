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21:14, 29 мая 2024Россия

Путин поручил утвердить графики газификации СНТ

Путин поручил правительству к августу утвердить графики газификации СНТ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также к 1 августа поручено утвердить графики подключения участков. В тексте поручения уточняется, что за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».

Ранее в России расширили программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. Заявку на подключение с 17 апреля могут подать как собственники домов, так и председатель СНТ.

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      Юлия Мискевич
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