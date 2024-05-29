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17:19, 29 мая 2024Россия

Путин поставил властям в пример одну категорию россиян

Президент России Путин поставил властям в пример бойцов спецоперации

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Владимир Путин поставил властям страны в пример одну категорию россиян — бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава государства, российским властям следует выполнять задачи так же напряженно, как и военным.

«Работать надо постоянно, (...) понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и (...) из этого выстраивать (...) сам стиль работы сегодняшнего дня», — объявил глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее сообщалось, что более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными.

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