Путин поставил властям в пример одну категорию россиян

Президент России Путин поставил властям в пример бойцов спецоперации

Президент Владимир Путин поставил властям страны в пример одну категорию россиян — бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава государства, российским властям следует выполнять задачи так же напряженно, как и военным.

«Работать надо постоянно, (...) понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и (...) из этого выстраивать (...) сам стиль работы сегодняшнего дня», — объявил глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее сообщалось, что более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными.