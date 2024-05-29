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13:16, 29 мая 2024Россия

Путин предложил одному чиновнику обращаться к нему напрямую

Путин призвал главу Оренбуржья Паслера не затягивать с восстановлением региона

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Главе Оренбургской области Денису Паслеру и другим чиновникам региона не следует затягивать с восстановлением после масштабных паводков. К этому во время встречи с Паслером призвал президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Также Путин предложил чиновнику обращаться к нему напрямую, если у того возникнут проблемы с выполнением поручения.

«Знаю, что работа у вас там идет, тем не менее есть один действительно достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей», — отметил глава государства одну из проблем, которые стоят перед регионом.

Паслер ответил Путину, что работа над восстановлением объектов региона уже ведется.

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      Марк Леонов
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