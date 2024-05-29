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20:34, 29 мая 2024Забота о себе

Раскрыт самый полезный утренний напиток

Диетолог Парецкая: кофе можно заменить похожим по вкусу напитком с цикорием

Фото: Ahanov Michael / Shutterstock / Fotodom

Вода возглавляет список полезных утренних напитков, рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. В беседе с изданием «Доктор Питер» она посоветовала еще два напитка, которые помогут взбодриться и почувствовать прилив сил.

Парецкая рассказала, что кофе можно заменить похожим по вкусу напитком с цикорием. «Напиток с цикорием гораздо полезнее, не содержит кофеина, обладающего мочегонным эффектом, но дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Он помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы крови, что особенно полезно для диабетиков», — рассказала она, уточнив, что цикорий можно пить с молоком или без, с сиропом или сахаром.

Кроме того, заряд бодрости придаст какао — этот напиток содержит природные антиоксиданты — вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать не гранулированный какао с сахаром и добавками, а порошок, который нужно варить на огне с добавлением молока или воды, уточнила она.

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Ранее эксперт по здоровью Стив Беннет рассказал, что много полезной клетчатки содержится в чашке горячего шоколада из какао-порошка. Если выпивать ее ежедневно, это поможет сбросить вес и поддерживать достигнутый результат, считает он.

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      Александра Лисица
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