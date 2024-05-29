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10:33, 29 мая 2024Забота о себе

Популярный сладкий напиток назвали полезным при похудении

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Горячий шоколад с молоком помогает при похудении, так как в нем содержится большое количество клетчатки, рассказал эксперт по здоровью Стив Беннет. Пользу этого популярного сладкого напитка он назвал изданию The Sun.

Специалист указал, что ежедневно человеку необходимо съедать минимум 30 граммов чистой клетчатки, так как она быстро насыщает организм, нормализует пищеварение, долго поддерживает чувство сытости, что помогает контролировать голод и поддерживать фигуру. Однако большинство людей не делает этого, отметил Беннет.

При этом, по словам специалиста, много клетчатки содержится в чашке горячего шоколада из какао-порошка. Если выпивать ее ежедневно, это поможет сбросить вес и поддерживать достигнутый результат, считает он. Однако чтобы добиться этого эффекта, сахар в напитке необходимо заменить подсластителями, например стевией, предупредил специалист.

«Если основу рациона составляет клетчатка, вы можете есть почти все продукты. Клетчатка надолго насыщает, что не позволяет съесть много вредных продуктов», — отметил Беннет в заключение.

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      Алиса Дмитриева
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